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https://www.24chasa.bg/sport/article/23526432 www.24chasa.bg

Тежка травма за бивш национал от "Черно море"

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Нападателят на "Черно море" Алекс Колев ще бъде извън терена между три и шест месеца, показаха резултатите от направения ядрено‑магнитен резонанс на глезена, съобщиха от варненския клуб в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Изследването е установило две напълно скъсани връзки, което налага продължително възстановяване и специализирано лечение.

„Колев получи травмата в продълженията на двубоя срещу "Локомотив" (Пловдив), след изключително грубо влизане в краката му. Въпреки сериозността на ситуацията, не беше отсъдено нарушение, което допълнително засили напрежението и недоволството в лагера на „моряците".

Контузията е тежък удар за варненския клуб, тъй като Колев е ключова фигура в атаката и един от най‑опитните футболисти в състава. Предстои да бъде определена точната прогноза за неговото възстановяване, но първоначалните медицински данни сочат, че отсъствието му ще бъде значително", написаха още варненци по повод случилото се с бившия национал.

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