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https://www.24chasa.bg/sport/article/23526674 www.24chasa.bg

"Нефтохимик" обяви целите си - 3 купи и успешно евроучастие

Велизар Маджаров

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Снимка: ВК "Нефтохимик"

От "Нефтохимик" обявиха целите си за новия сезон в Супер Волей, а те са спечелване на трите купи у нас, както и успешно участие в евротурнирите за купата на ЦЕВ.

Бургаският тим има за съперник в първия кръг нидерландския "Апелдорн".

Като част от подготовката си "Нефтохимик" ще приеме в зала "Младост" един от водещите отбори в Сърбия "Раднички" (Ниш) за два контролни мача на 23 и 24 септември.

После за "Нефтохимик" предстои участие на традиционния турнир в Стара Загора, организиран от местния "Берое".

Двата клуба са се договорили и за две срещи по-късно в Бургас.

"Приятно съм изненадан от функционалното състояние на момчетата. Личи си, че са спазили индивидуалните програми за самоподготовка, зададени им за летните месеци", призна старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев пред "24 часа".

Към подготовката на отбора вече се присъединиха новите попълнения, юношеските национали до 17 години Милко Багдасаров и Вели Сезгин и бургазлии вече са в пълен състав.

Снимка: ВК "Нефтохимик"

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