Волейболистите на България поемат към медал №6 от европейско днес, ето какво ги чака в групата в София

Върналите си народната любов със сребърните медали от световното миналата година волейболни национали започват днес своя поход на европейското първенство.

България е домакин на форума заедно с Италия, Финландия и Румъния. Мачовете в "Арена София" за момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини, са както следва: днес със Северна Македония, в петък с Португалия, събота с Украйна, на 14 септември с Израел и 2 дни по-късно с актуалния континентален първенец Полша. Всички срещи са от 19 ч.

И без среброто от Манила 2025 очакванията към националите сигурно щяха да са огромни. Второто място в света обаче още повече засилва еуфорията у феновете и очакванията за нов медал. Разбира се, призивът на Бленджии да се гледа реално на събитията бива чут от малцина.

Иначе евентуален медал би бил 6-и за България от европейско по молейбол за мъже.

Първия националите ни записват през далечната 1951 г., когато турнирът се провежда във Франция. Българският тим достига до второ място и сребърните медали, оставайки единствено зад СССР.

4 г. по-късно стига до бронзовите отличия на континеталния форум в Румъния.

Волейболистите се качват още 3 пъти на почетната стълбичка - през 1981, 1983 и 2009 г., съответно у нас, в ГДР и Турция.

Със Северна Македония избраниците на Бленджини ще имат за съперник един от отборите, които на пръв поглед не са сред фаворитите в турнира..

България обаче ще трябва да подходи концентрирано. Откриващите срещи на голям форум винаги носят допълнително напрежение, а Северна Македония със сигурност ще търси възможност да изненада домакините.

Вторият съперник на България Португалия. на пръв поглед това е отбор, който може да се бори за четвърта позиция - последната даваща право на участие в елиминационната фаза на европейското. "Мореплавателите" достигнаха до тази фаза и на световното във Филипините миналата година, когато на осминафиналите нашите ги изпратиха у дома.

Португалците разполагат и с индивидуална класа. Безспорно най-голямото име в състава е разпределителят на полския първенец и клубния европейски вицешампион "Варта Заверче" Мигел Таварес.

Третият двубой от груповата фаза на българския национален отбор е срещу Украйна - тим, който демонстрира отчетлив прогрес през последните години.

Световното първенство в Полша през 2022-а се превърна в своеобразен трамплин за него. Тогава Украйна достигна до четвъртфиналите, където отпадна от Словения. В периода след това отборът успя да се утвърди сред най-добрите отбори в света и да получи място в Лигата на нациите. През това лято украинците участваха и във финалния турнир в Нинбо (Китай), където отпаднаха на четвъртфиналите от бъдещия шампион Полша.

България вече има победа срещу Украйна през този сезон - в Лигата на нациите с 3:1.

Този съперник има сериозни индивидуални качества, но и необходимата отборна организация. Олех Плотницки е най-ярката фигура в състава, но диагоналът Васил Тупчий, централният блокировач Юри Семенюк и най-добрият изпълнител на начален удар от последното издание на Лигата на нациите Дмитро Янчук представляват сериозна заплаха за всеки един отбор в групата.

В четвъртия си дуел България ще се изправи срещу отбор, който очевидно изживява един от най-силните периоди във волейболната история на Израел.

Тимът завърши на четвърта позиция в Европейската златна лига, което е показател за развитието и амбициите на състава. Израел идва в София с увереност от представянето си през последните месеци и с желание да докаже, че не е сред основните аутсайдери на първенството.

Гвоздеят на мачовете в груповата фаза в София без съмнение ще бъде сблъсъкът между България и Полша. На 16 септември ни очаква среща между два тима, които са големите фаворити в групата. Двубоят вероятно ще има ключово значение за определянето на победителя в нея.

Полша е актуалният европейски шампион, който загря за защитата на титлата си с триумф в Лигата на нациите.

В състава са волейболисти от калибъра на Вилфредо Леон, Камил Семенюк, Томаш Форнал, Якуб Попивчак и Александър Сливка.

За България това ще бъде не само последният мач от груповата фаза, но и един от най-големите тестове на турнира. А пред родна публика националите ще имат възможност да премерят сили с актуалния европейски шампион в мач, който обещава да се превърне в акцента на Евроволей 2026 в София.

За него билети отдавна няма. Във вторник бяха пуснати минималното останали пропуски за мача със Северна Македония и се очаква залата да бъде пълна до отказ за откриващия мач.