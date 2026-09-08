Задава се "диамантено" бебе

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Олимпийската ни шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика от Токио Лаура Траатс обяви, че очаква своята първа рожба.

"Най-свидната благословия, за която сме мечтали. Безкрайно сме благодарни. Нашето малко чудо е на път."

Така "диамантената" Лаура сподели щастливата новина, че семейството й очаква своя нов член. Преди година златната медалистка от Токио сключи брак с дългогодишния си партньор Мартин Стефанов.

След като достигна най-големия връх в спортната си кариера, Лаура е на път да изкачи и следващото житейско стъпало - грацията ни ще влезе в най-важната житейска роля - на майка.

Бъдещата рожба на Лаура Траатс ще бъде третото бебе наследник на "диамантите". През 2024 г. Мадлен Радуканова първа посрещна своето чудо, носещо името Карина. Година по-късно, на Благовещение, Ерика Зафирова също стана майка на момиченце. Новият ансамбъл на България, свързан с олимпийските ни шампионки, постепенно се заформя - очаква своето трето попълнение.