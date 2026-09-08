България с 16 боксьори на европейското първенство

16 боксьори ще представляват България на европейското първенство за мъже и жени. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в „Асикс Арена" в София. Турнирът започва на 15 септември, а началото на мачовете е предвидено за 17-ти. Първенството е историческо, тъй като е първо под егидата на European boxing. Освен това за пръв път България ще приеме Европейско първенство едновременно за мъже и жени.

Снимка: Костадин Андонов

Днес националните ни отбори направиха открита тренировка за медиите. Те навлязоха в заключителен етап от подготовката си, който включва множество спаринги с боксьори от други държави.

„България се гордее, че може да бъде домакин на европейското първенство. Подготовката за момента минава добре. Тук вече има седем държави, с които правим спаринги. Ще имаме представители във всички десет категории. Всички боксьори са на максимум, на сто процента, няма никой с контузии. Другата седмица ще обявим окончателния състав. За мен и за всички боксьори е много голяма чест, че европейското е в България. Очаквам всички да дадат максимума на ринга, както го правят на Купа „Странджа". Като треньор искам да спечелим десет медала, но ще бъде много трудно. Смятам обаче, че минимумът ни е 3-4 медала. Не може по-надолу", отсече треньорът на мъжете Жоел Арате.

При жените България ще бъде представена от 6 боксьорки. В състава се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова. В отбора са още много опитните и успешни Златислава Чуканова и Венелина Поптолева, както и по-младите Христеа Нинова, Валерия Андреева и Алейна Мехмед.

Снимка: Костадин Андонов

„Трябва да гледаме реално на нещата и трудно мога да си представя, че всички момичета в отбора ще вземат медали. В тима има три по-опитни боксьорки. Другите три са по-млади. Ние сме млад отбор, надявам се момичетата да направят хубави срещи. Станимира Петрова е в чудесно кондиционно състояние, бих казал и технически. Тя направи една много хубава подготовка на Белмекен, но за нея това ще бъде първо състезание от Олимпийските игри в Париж. Мисля, че тя ще се завърне победоносно. Целта ни е трите ни по-опитни състезателки - Венелина, Златислава и Станимира, да влязат в медалите, което да ни донесе повече точки за Европейските игри догодина", коментира треньорът на женския отбор Борислав Георгиев.