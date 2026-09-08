Шампионът ни от Australian Open на 1/8-финал в US Open след тежка битка с еквадорец

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под №10 българин победи във втория кръг с 6:2, 4:6, 7:5 Емилио Камачо (Еквадор) в трудна битка, продължира два часа и девет минути игра. Вчера Кисимов спечели още един трисетов мач - с 6:7 (4), 6:4, 6:2 срещу участващия с „уайлд кард" представител на домакините Сафир Азам.

18-годишният Кисимов, който преди две седмици спечели първата си титла при мъжете на турнир от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска Баня (Сърбия), ще играе за място на четвъртфиналите срещу Марсел Латак (САЩ).

Българинът поведе с 5:1 по пътя към убедителния успех с 6:2 в първия сет. Във втората част Кисимов навакса на два пъти пробив пасив, но при 4:5 загуби отново подаването си и така резултатът в сетовете беше изравнен.

Третата решителна част предложи невероятна драма. Кисимов поведе с 5:3 и при 5:4 сервираше за спечелване на мача, но след като пропусна два мачбола, беше пробит за 5:5. Това не пречупи талантливия българин, който още в следващия гейм стигна до нов пробив при сервис на Камачо. Този път Кисимов успя да затвори мача в своя полза и да се класира за третия кръг.

Освен на сингъл Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), с когото по-рано през сезона спечели титлата при юношите на двойки на откритото първенство на Австралия. В първия кръг на надпреварата на двойки Кисимов и Дойг ще се изправят по-късно тази вечер срещу петите поставени Тило Берман (Австрия) и Дан Бранд (Израел).

През миналата година US Open стана арена на първия в историята финал между двама българи в турнир от "Големият шлем". Тогава Иван Иванов спечели титлата на сингъл след успех със 7:5, 6:3 над Александър Василев.