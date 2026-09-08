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Адриан Андреев обърна французин в Рабат

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Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Тенисистът ни Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Рабат (Мароко) с награден фонд от 30 000 долара.

25-годишният българин победи с 3:6, 6:3, 3:1 и отказване третия поставен в схемата Жофри Бланкано (Франция).

Андреев изостана с 2:5 в първия сет, който впоследствие загуби с 3:6. Българинът навакса рано пробив пасив във втората част, след което поведе с 4:2. След размяна на по още един пробив Андреев изравни резултата в сетовете след 6:3.

Българинът спечели три поредни гейма от 0:1 до 3:1 в третия решителен сет, след което при този резултат Бланкано прекрати участието си в мача.

Във втория кръг Андреев ще играе срещу Янис Милетич (Италия).

Освен на сингъл Андреев ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и Ясин Смей (Мароко) ще играят в първия кръг срещу вторите поставени в схемата Янис Милетич (Италия) и Никлас Шел (Германия).

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

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