"Локо" (Сф) взе под наем от "Лудогорец" халф

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Иван Йорданов премина в "Локо" (Сф) под наем от "Лудогорец" до края на сезона, съобщиха от столичния клуб.

Юношата на "орлите" е на 25 години и играе като полузащитник.

Йорданов има солиден опит зад гърба си, като е 5-кратен шампиони на България и два пъти е печелил купата и суперкупата на страната. Той има близо 90 мача с 4 гола и 7 асистенции за "Лудогорец".

До този момент Иван Йорданов има 4 участия с екипа на националния отбор на България.

"Всички в клуба пожелаваме на Иван Йорданов много здраве, късмет и успехи с "Локомотив", написаха от лагера на "железничарите".