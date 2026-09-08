ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелски съд отхвърли жалба срещу спорния проект ...

Времето София 25° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23527046 www.24chasa.bg

"Локо" (Сф) взе под наем от "Лудогорец" халф

904
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иван Йорданов Снимка: "Локо" (Сф)

Иван Йорданов премина в "Локо" (Сф) под наем от "Лудогорец" до края на сезона, съобщиха от столичния клуб.

Юношата на "орлите" е на 25 години и играе като полузащитник.

Йорданов има солиден опит зад гърба си, като е 5-кратен шампиони на България и два пъти е печелил купата и суперкупата на страната. Той има близо 90 мача с 4 гола и 7 асистенции за "Лудогорец".

До този момент Иван Йорданов има 4 участия с екипа на националния отбор на България.

"Всички в клуба пожелаваме на Иван Йорданов много здраве, късмет и успехи с "Локомотив", написаха от лагера на "железничарите".

Иван Йорданов Снимка: "Локо" (Сф)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)