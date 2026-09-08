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https://www.24chasa.bg/sport/article/23527295 www.24chasa.bg

Бленджини определи състава на България за европейското, взе само 3 центъра

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Джанлоренцо Бленджини Снимка: VNL

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на националния отбор за предстоящото европейско първенство по волейбол ца мъже.

След последната тренировка преди старта на шампионата италианският специалист обяви своите 14 избраници.

Българският отбор започва участието си в турнира утре, 9 септември, с двубой срещу Северна Македония. Срещата е от 19,00 часа в „Арена София".

Ето и окончателния състав на България:

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал:

Венислав Антов

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи:

Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Либеро:

Дамян Колев

Прави впечатление, че в състава на Бленджини има само трима централни блокировачи.

От тима, спечелил сребърните медали от световното миналата година, липсват центъра Борис Начев и либерото Димитър Добрев.

Вместо тях сега в групата са посрещачите Денислав Бърдаров и Жасмин Величков.

Последният и Руси Желев са ползвани от Бленджини като либеро.

България е в Група В на Евроволей 2026 заедно със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Националите ще изиграят петте си мача от груповата фаза в София (всички от 19 ч), а първите четири отбора в крайното класиране ще продължат към осминафиналите.

Джанлоренцо Бленджини Снимка: VNL

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