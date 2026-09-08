"Реал" измъкна победата над "Интер" на старта в Шампионската лига, Кабаков изгони брата на Мбапе

Рекордьорът по отличия от Шампионската лига "Реал" (М) хич не впечатли в първия си мач от тазгодишната кампания на най-комерсиалния турнир, но все пак започна с победа. Воденият от Жозе Моуриньо кралски клуб спечели 2:1 у дома над "Интер".

През по-голяма част от срещата на "Бернабеу" италианският първенец бе по-добрият на терена, но все пак загуби.

"Реал" поведе 2:0 до 23-ата след грешки на "Интер". Първо Диас пресече лош пас на Ян Бисек и веднага пусна към Мбапе. Френският ас на "Реал" без проблеми матира вратаря на гостите за 1:0. Попадението бе под номер 71 за Мбапе в турнира на богатите и така той се изравни по попадения в състезанието с легендата на "Реал" - Раул, като двамата делят 5-ото място.

В 23-ата стражът на гостите от Италия Хосеп Мартинес сбирка фатално, като не успя да изчисти топката добре и Валверде удвои.

В 77-ата мин Аугусто намали изоставането за италианския тим.

В първата вечер от Шампионската лига имаше и българска следа. Георги Кабаков бе главен рефер на двубоя "Лил" - "Бетис", завършил с успех 3:2 за испанците. Родният рефер, който не получава наряди у нас, изгони брата на Килиан Мбапе - Итан. Първоначално родния арбитър не показа червен картон на младия французин, но след като бе викнат да прегледа ситуацията на ВАР, Кабаков прати малкия Мбапе в съблекалнята.

Ето и останалите резултатите от първия ден на Шампионската лига:

АЕК - ЛАСК 1:0

"Брюж" - "Астън Вила" 2:3

"Борусия" (Д) - "Виляреал" 3:2

"Порто" - "Манчестър Сити" 0:2