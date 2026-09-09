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Испанец с уникално постижение в Шампионската лига

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Иско Снимка: "Бетис"

Испанският халф Иско Аларкон записва исторически рекорд в Шампионската лига. Този прецедент в най-престижния европейски клубен турнир се осъществи, след като той с екипа на "Бетис" взе участие в него с пети различен испански отбор. Севилци биха 3:2 като гост френския "Лил".

Хронологично те са:

„Валенсия" - прави дебюта си в професионалния футбол и записва първите си минути в турнира.

„Малага" - част от незабравимия състав, който достигна до четвъртфиналите през сезон 2012/2013.

„Реал" (Мадрид) - тай-успешният му период, в който печели 5 трофея от Шампионската лига.

„Севиля" - преминава през лятото на 2022 г. и играе в груповата фаза.

„Бетис" - петият клуб, с чийто екип 34-годишният Иско официално записа историческия рекорд в турнира.

Иско Снимка: "Бетис"

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