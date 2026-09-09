Лео Меси купува втори испански клуб

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Аржентинската мегазвезда Лионел Меси е постигнал принципно съгласие да закупи 100% от акциите на втородивизионния испански клуб „Елденсе" от досегашния мажоритарен собственик TH Soluciones Group SAS, съобщават местни медии.

Сделката предстои да бъде официално обявена след преминаване на правните процедури и одобрение от Висшия съвет по спорт (CSD) на Испания.

През април Меси вече придоби 100% от акциите на третодивизионния „Корнела".

Аржентинецът има договореност за получаване на собственически дял и в настоящия си тим „Интер Маями" след изтичане на състезателния му договор.

„Елденсе" е базиран в град Елда (провинция Аликанте). Тимът се състезава във втора испанска дивизия, но се намира в спортна криза.

Спечели едва 2 точки от първите си четири мача за сезона, което доведе и до уволнението на старши треньора Клаудио Бараган.