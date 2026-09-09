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Футболист на "Борусия" приет в болница, легна на тревата срещу "Виляреал"

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Гръцкият футболист на "Борусия" (Дортмунд) Константинос Карецас бе изнесен на носилка от терена. Снимка: Ройтерс

Гръцкият футболист на "Борусия" (Дортмунд) Константинос Карецас бе приет в болница за обстойни прегледи след инцидент по време на двубоя срещу испанския "Виляреал" на старта на основната фаза в Шампионската лига, завършшилл 3:2 за домакините.

В 27-ата минута на срещата, след като подаде пас към свой съотборник, 18-годишният гръцки национал усети неразположение, сигнализира на съдията и легна на тревата.

"Константинос Карецас трябваше да напусне терена в мача срещу "Виляреал" поради проблеми с кръвообращението. Коста се справя добре предвид обстоятелствата и е на път за болницата за допълнителни прегледи", информираха от тима от Дортмунд в социалните мрежи.

Карецас бе привлечен през лятото от белгийския "Генк" за сумата от 30 милиона евро и мачът срещу "Виляреал" бе негово пето официално участие за германския тим. Друг нов гръцки талант в отбора - Янис Константелиас, преди дни скъса кръстни връзки и отпадна от състава за месеци напред.

Гръцкият футболист на "Борусия" (Дортмунд) Константинос Карецас бе изнесен на носилка от терена. Снимка: Ройтерс

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