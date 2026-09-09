Бен Шелтън детронира Карлос Алкарас в Ню Йорк

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Бен Шелтън детронира шампиона на US Open от миналата година Карлос Алкарас след драма със зрелищни разигравания - 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7) за четири часа и половина, и се класира за 1/2-финалите в Ню Йорк.

Завърналият се след контузия испанец допусна множество грешки във втория и третия сет, но успя да изравни за 2:2.

В тайбрека на петия сет американецът бе по-стабилен в ключовите моменти, за да постигне най-значимата победа в кариерата си и да се класира за втори път на 1/2-финал в Ню Йорк.

Там Шелтън ще срещне сънародника си Франсис Тиафо, който осъществи пълен обрат от 0:2 сета срещу Алекс Микелсен (също американец) - 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6). Микелсен сервираше за мача в третия сет, но Тиафо пречупи съперника си и си осигури завръщане в топ 10 на ранглистата.

С този успех той стана първият американец с три полуфинала на US Open през този век след Андре Агаси.