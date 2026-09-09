Рекорд за най-късно завършил мач на US Open

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Победата на Бен Шелтън над Карлос Алкарас в 1/4-финалите се превърна в най-късно завършилия мач в историята на US Open.

Американецът се наложи с 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7), елиминирайки защитаващия титлата си испанец, а последната точка дойде в 3,34 ч след полунощ.

Шелтън среща сънародника си Франсес Тиафо в 1/2-финалите.

Най-късно завършилият мач в историята на турнирите от "Големият шлем" е епичният сблъсък от третия кръг на Australian Open през 2008 година между представителя на домакините Лейтън Хюит и кипъреца Маркос Багдатис.

Дуелът приключва в 4,34 сутринта местно време в Мелбърн. Хюит печели с 4:6, 7:5, 7:5, 6:7 (4), 6:3 след близо 5 часа игра (4 часа и 45 минути).