Министър Керязов гост за откриването на европейските по снукър в София

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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов ще присъства на церемонията по официалното откриване на европейските първенства по снукър в София. Събитието ще се проведе в столичния хотел "Принцес" на 11 септември (петък) от 19:00 часа, съобщиха организаторите от Българската федерация по снукър.

Министър Керязов ще награди лично новите европейски шампиони при жените и ветераните - тези два турнира са първите, които се провеждат от днес до 24 септември.

София е домакин на континенталните първенства по снукър в категориите за хора с увреждания, жени, ветерани, супер ветерани, отбори, както и във форматите Shoot Out и 6 червени.

Пълен списък на българските участници на европейските първенства в София:

За хора с увреждания:

Николай Христов

За ветерани индивидуално:

1. Свилен Мичев

2. Христо Димитров

3. Олег Велинов

4. Николай Попов

За ветерани отборно:

1. Свилен Мичев и Христо Димитров

За отборно мъже:

1. Георги Величков и Велиан Димитров

2. Братислав Кръстев и Виктор Илиев

3. Жан Лаушман и Георгий Петрунко

4. Николай Попов и Павел Филимонов

5. Спасиан Спасов и Дилиян Тиклев

За отборно жени:

Ралица Караминкова и Десислава Изранцева

За Shoot Out:

1. Светослав Геков

2. Георги Величков

3. Виктор Илиев

4. Георгий Петрунко

5. Десислава Божилова

6. Николай Попов

7. Павел Филимонов

8. Спасиан Спасов

9. Велиян Димитров

10. Максим Костов

11. Арсений Королев

12. Борис Лазарков

6 червени:

1. Светослав Геков

2. Братислав Кръстев

3. Виктор Илиев

4. Георгий Петрунко

5. Борис Лазарков

6. Арсений Королев

7. Николай Попов

8. Павел Филимонов

9. Спасиан Спасов

10. Велиян Димитров

11. Максим Костов

12. Георги Величков

За жени индивидуално:

Десислава Изранцева