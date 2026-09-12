Чудото да оцелееш под колелата на автобуса и да се върнеш в спорта

Тежкото няколко тона возило направи на кайма Лиъм МакКракън, но той намери сили да се пребори за живота си и да се върне в бойните спортове

Новината за поредна победата на Лиъм МакКракън в “октагона” едва ли би направила някакво особено впечатление на средностатистическия спортен фен. По тази земя се разхождат хиляди бойци, които всяка седмица префасонират нечия чужда физиономия и после получават похвали за бияческите си умения. И все пак историята на МакКракън задължително трябва да бъде разказана, защото в нея се крие истинско чудо.

Британецът е главен герой на фантастична приказка с щастлива развръзка. Само преди три години той се изправя пред лицето на смъртта и е помолен настоятелно да я последва в отвъдното. В последния момент обаче Лиъм някак успява да се измъкне от лапите на Онази с косата и впоследствие надмогва физическите страдания, за да се върне в бойните спортове.

“Лекарите не вярваха, близките ми не вярваха, самият аз не смеех да повярвам, че ще оживея и отново ще мога да ходя без чужда помощ. Но се случи и сега се наслаждавам на всяка следваща минута от живота ми”, споделя със сълзи в очите и с усмивка на устата 25-годишният мъж от Ливърпул.

Всичко започва преди три в една от онези златни и безоблачни сутрини, когато Лиъм излиза за поредния си крос.

Тренировката върви чудесно до момента, в който талантливият боец изскача на пътното платно, без да се огледа, и е връхлетян от автобус. Шофьорът няма никакъв шанс да реагира и тежкото няколко тона возило влачи тялото на жертвата в продължение на 18 метра, преди да спре. Девойка, която става неволен свидетел на ужасяващия инцидент, по-късно заявява пред медиите:

“Не смеех да се доближа до предницата на автобуса, защото знаех, че гледката ще е ужасна, а и никой от нас не вярваше, че човекът въобще има някакъв шанс да оживее.

И все пак точно в този ден светлината побеждава вечния мрак, а чудото става възможно благодарение на парамедик, който кара зад автобуса и който има необходимото оборудване в колата си. По-късно лекарят ще признае, че се е втурнал да изпълнява служебните си задължения по-скоро по инерция, тъй като мъжът на пътното платно му е изглеждал като абсолютно безнадежден случай. Колегите му в болницата също не са оптимисти, че ще успеят да спасят младия пациент, който е с тежки фрактури на гръбнака, счупване на таза, три счупени ребра, опасни вътрешни травми и куп тежки охлузвания по цялото тяло.

“Спомням си, че след като отворих очи, първото, което ми направи впечатление, беше учудването по лицата на сестрите в интензивното отделение. После ми казаха, че никой не е вярвал в способностите ми да се върна от оня свят. Тялото ми беше много тренирано и това със сигурност помогна да надвия смъртта, но най-важната работа беше свършена от онзи лекар, който ме е извадил изпод предницата на автобуса, и впоследствие медиците, които са ме сглобявали отново парче по парче”, категоричен е Лиъм МакКракън.

В самото начало той ликува, че е останал жив, но впоследствие е притиснат от сковаващия страх, че не ще успее да проходи отново.

“Преди да ме блъсне автобусът, с жена ми очаквахме едногодишната ни дъщеричка да проходи. И тя наистина го направи точно когато баща ѝ спря да може да ходи. Радвах се за нея и в същото време страдах от мисълта, че никога няма да можем да тичаме заедно в парка”, спомня си още спортистът, който преди инцидента беше спечелил пет от шестте си битки в смесените бойни спортове и дори беше рекламиран като една от бъдещите звезди на UFC.

“Преди обичах да правя планове, но случилото се на пътя ми показа колко безсмислено е това упражнение. В единия момент се готвиш да влезеш при най-добрите, а в следващия лекарите ти обясняват, че трябва да ти монтират метален прът в гърба и това ще сложи край на кариерата ти.

Слава богу, тежката операция ми се размина и ми оставаше единствено да мина през всичките кръгове на ада по време на рехабилитацията, за да се изправя отново на крака”, успява да се усмихне боецът въпреки тежките спомени, които и днес продължават да го връхлитат.

Лиъм се връща на ринга много по-бързо от лекарските очаквания и предписания и дори постига престижна победа срещу корав бразилец. По време на кървавия сблъсък той така и не успява да се концентрира напълно върху случващото се между въжетата.

“Сякаш се гледах отстрани като на филм и през цялото време си повтарях, че сънувам и сега ще се събудя в болницата и ще осъзная, че още се боря за живота си. Дори и сега продължавам да се щипя по ръката, за да си докажа, че всичко е реалност. Вече живея по различни правила.

Осъзнах значението на израза: “Утре може да те блъсне автобус”, и дребничките неща вече са безценни за мен”, обяснява Лиъм МакКракън най-простичката рецепта за щастливо съществуване.