България с 4 състезатели на Световното по шосейни бягания

България ще бъде представена от 4 състезатели на световния шампионат по шосейни бягания, който ще се проведе в Копенхаген (Дания) на 19 и 20 септември.
В надпреварите на 1 миля и 5 км (19 септември) и на полумаратон (20 септември) са заявени 496 елитни бегачи, а сред тях са и четири български атлети.
Очаква се в масовите стартове на 1 миля, 5 км и полумаратон да се включат над 65 000 любители.
Мъже, 1 миля, 19 септември:
Мартин Балабанов, Иван Андреев
Жени, полумаратон, 20 септември:
Девора Аврамова (на снимката), Маринела Нинева – полумаратон
Водач на отбора: Костадин Кисьов
Треньор: Иван Попов