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България с 4 състезатели на Световното по шосейни бягания

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България ще бъде представена от 4 състезатели на световния шампионат по шосейни бягания, който ще се проведе в Копенхаген (Дания) на 19 и 20 септември.

В надпреварите на 1 миля и 5 км (19 септември) и на полумаратон (20 септември) са заявени 496 елитни бегачи, а сред тях са и четири български атлети.

Очаква се в масовите стартове на 1 миля, 5 км и полумаратон да се включат над 65 000 любители.

Мъже, 1 миля, 19 септември:

Мартин Балабанов, Иван Андреев

Жени, полумаратон, 20 септември:

Девора Аврамова (на снимката), Маринела Нинева – полумаратон

Водач на отбора: Костадин Кисьов

Треньор: Иван Попов

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