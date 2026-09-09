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https://www.24chasa.bg/sport/article/23530978 www.24chasa.bg

Голмайсторът на “Борусия” (Д) влезе в историята

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Гираси е истински голов хищник и не пропуска да се разпише почти във всеки двубой за “Борусия”. СНИМКА: РОЙТЕРС

Голмайсторът в последните няколко години за “Борусия” (Дортмунд) Серу Гираси влезе завинаги в историята на Шампионската лига.

Националът на Гвинея се превърна в първия играч, който реализира два гола и си отбелязва автогол в двубой от най-комерсиалния турнир. Това се случи при успеха 3:2 на неговия тим над “Виляреал”. Още по-интересното е, че Гираси отбеляза и трите си попадения след 80-ата мин, като автоголът му бе в добавеното време.

Нападателят на германците пък има 19 гола в Шампионската лига от 2024 година насам. Само Килиан Мбапе и Хари Кейн имат повече. Англичанинът е с 25, докато френският ас с 23.

Иначе гръцкият талант Константинос Карецас най-вероятно ще пропусне следващите няколко мача за “Борусия”. Наричаният Меси в родината си 18-годишен национал има проблеми с кръвообращението, заради което бе принудително заменен. Карецас ще премине допълнителни прегледи, за да се уточни състоянието му.

Друг нов гръцки талант в отбора - Янис Константелиас, преди дни скъса кръстни връзки и отпадна от състава за месеци напред.

Гираси е истински голов хищник и не пропуска да се разпише почти във всеки двубой за “Борусия”. СНИМКА: РОЙТЕРС

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