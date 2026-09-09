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https://www.24chasa.bg/sport/article/23530994 www.24chasa.bg

В Испания: Мбапе и Винисиус си пречат в “Реал” (Мадрид)

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Мбапе и Винисиус в прегръдка след гола на френския ас във вратата на "Интер". СНИМКА: РОЙТЕРС

Проблемът в “Реал” (Мадрид) е, че Винисиус и Мбапе не могат да съществуват едновременно нито в съблекалнята, нито на терена. Егото на Винисиус и Мбапе е несъвместимо.

Това анализира бившият испански футболист Педро Риеско след успеха на кралския клуб 2:1 над “Интер” в първия мач от същинската фаза на Шампионската лига.

Воденият от Жозе Моуриньо тим бе тотално надигран от италианския първенец. “Нерадзурите” отправиха цели 21 удара по посока на “Реал” на “Бернабеу”. И се превърнаха в едва третия отбор, който като гост застрашава толкова много вратар на “белия балет”.

“Мачът можеше да завърши 5:1 или 6:1 за нас. Както и 6:6”, каза треньорът на “Реал” Моуриньо. Португалецът защити и Винисиус. Бразилецът бе освиркван от публиката в Мадрид.

“Той е първият, който го осъзнава и работи много усилено, за да бъде играчът, който решава мачовете. Тъй като не е в пиковата си форма, работи по-усърдно от всякога в тренировките и мачовете”, добави Специалия.

Мбапе пък продължава да пише история с клуба. С гола си за 1:0 френският ас на “белия балет” се изравни на 5-ото място по вкарани голове в турнира на богатите. Мбапе вече е реализирал 71 пъти, колкото и легендата на “Реал” Раул.

Мбапе и Винисиус в прегръдка след гола на френския ас във вратата на "Интер". СНИМКА: РОЙТЕРС

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