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Ерлинг Браут Холанд с нова порция рекорди

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Холанд вкара дежурните си голове с екипа на "Сити" в първия мач от основната фаза на Шампионската лига. СНИМКА: РОЙТЕРС

 Ерлинг Браут Холанд също пренаписва историята с рекордите. С двата си гола във вратата на "Порто" (при победата 2:0) норвежецът вече има на сметката си изумителните 59 гола в 59 изиграни мача в Шампионската лига - нещо, което нито един друг не е постигал. На всичкото отгоре Холанд изравни Серхио Агуеро по попадение за "Сити" в турнира - 36.

Иначе общо Холанд има 167 гола в 203 мача с екипа на "гражданите". Блондинът изостава с 93 от лидера в ранглистата на английския тим Серхио Агуеро.

26-годишният футболист има 364 гола в своята кариера в 424 мача.

Холанд вкара дежурните си голове с екипа на "Сити" в първия мач от основната фаза на Шампионската лига. СНИМКА: РОЙТЕРС

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