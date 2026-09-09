Легенда на Нидерландия спира работа заради сериозен риск за здравето

Марк Овермарс ще се оттегли от поста си на спортен директор в "Антверпен" поради здравословни причини. Бившият национал на и легенда на Нидерландия, който спечели Висшата лига и Купата на Футболната асоциация в Англия с "Арсенал" през 1998 година, преди да се присъедини към "Барселона", заяви в отворено писмо до привържениците си, че "енергията му е напълно изчерпана" след края на трансферния период, предава БТА.

53-годишният Овермарс е водил преговори за удължаване на договора си, но сега ще отдели време, за да се съсредоточи върху здравето и благополучието си.

"Всички знаете, че здравето ми не е оптимално. Сега обаче чувствам много ясно, че вече не мога да се справя с този забързан и стресиращ професионален живот. Дискусиите относно удължаване на договора ми бяха в ход. Здравето ми ме принуждава да бъда честен със себе си и с всички около мен. Енергията ми е напълно изчерпана. Ако не слушам тялото си, лекарите прогнозират, че шансът за лош изход е много висок. Трябва да взема драстично решение и напълно да прекратя професионалните си дейности за момента. Няма думи, с които да опиша колко много болка ми причинява това. Клубът, градът и привържениците станаха част от мен, лично и професионално", заяви Марк Овермарс в сряда.

Той ще отбележи напускането си преди следващия домакински мач срещу "Юнион Сен-Жилоаз" на 20 септември.

"Може би вече нямам най-силното сърце, но то бие за този клуб, сега и в бъдеще", добави още Овермарс.