Феновете на американския футбол вече отброяват часовете до старта на сезон 2026-2027 на Националната футболна лига (НФЛ). Начало на шоуто ще бъде дадено с мач на шампиона Сиатъл Сийхоукс, който се изправя у дома срещу Ню Инглънд Пейтриътс.

Това е 107-ят поред сезон на НФЛ, като редовната кампания ще продължи до 10 януари 2027 г. Тогава ще е ясно кои отбори са се класирали за плейофите, където започва същинското шоу, чийто епилог е “Супербоул” - спортно събитие №1 в САЩ. Тази година “Супербоул” ще се играе на “СоФай Стейдиъм” в Ингълууд - един от стадионите, които приеха мачове и от Световното първенство по футбол това лято. Любопитен факт е, че мачът на откриването между Сиатъл и Ню Инглънд е повторение и на последния “Супербоул” на 8 февруари в Санта Клара, Калифорния (на снимката). Тогава Сийхоукс спечелиха титлата с резултат 29:13.

Залози за всеки един мач от НФЛ се приемат в сайта на топ букмейкъра на България, отлично познат като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на колоса Милан.

Фаворитите за трофея “Винс Ломбарди”

Началото на сезона обикновено е време за анализи и прогнози, като често различните медии посочват и своите фаворити за трофея “Винс Ломбарди”.

Понякога обаче най-точните прогнози дават букмейкърите. Поглед към дългосрочните прогнози на букмейкър №1 у нас показва, че основен фаворит за титлата в НФЛ този сезон е тимът на Лос Анджелис Рамс. Зад “овните” по отношение на ставките се нареждат два тима с равни шансове - Балтимор Рейвънс и Бъфало Билс, докато шампионът Сиатъл Сийхоукс заема едва четвърто място в Топ 5 на фаворитите. Първите пет се допълват от Канзас Сити Чийфс. При индивидуалните призове, топ букмейкърът вече предлага и възможност да се заложи на това кой играч ще спечели приза MVP (Най-полезен играч) на редовния сезон. На този етап главен фаворит за това е куотърбекът на Бъфало Билс Джош Алън, който и този сезон ще преследва първата си титла в лигата. Топ 3 на фаворитите се допълва от Ламар Джаксън (Балтимор Рейвънс) и Джо Бъроу (Синсинати Бенгълс).

Най-големите сделки и договори извън сезона

Пазарът на свободни агенти и трансферният прозорец през 2026 г. донесоха сериозни размествания в съставите на редица претенденти. Ресийвърът Алек Пиърс, например, подписа мащабен четиригодишен договор с тима си Индианаполис Колтс на стойност 116 милиона долара, докато Майкъл Питман (също ресийвър) премина в Питсбърг Стийлърс. Ключовата въпросителна около куотърбек позицията в няколко отбора бе решена. Ветеранът Аарън Роджърс подписа контракт с именно с Питсбърг, където отново ще поеме ролята на титулярен куотбърбек в своя 22-ри и последен сезон в НФЛ. Междувременно друг подавач - Кайлър Мъри, напусна Аризона и ще продължи кариерата си в Минесота Вайкингс, докато колегата му по пост Даниел Джоунс преподписа контракта си с Индианаполис Колтс в сделка на стойност 88 милиона долара.

Куотърбековете в центъра на вниманието

Най-важната позиция в американския футбол навлиза в един от най-вълнуващите си периоди, изправяйки опитните легенди срещу младата генерация таланти. Ветеранът Аарън Роджърс ще преследва може би последния си шанс за нова титла, докато установени суперзвезди като Патрик Махоумс, Джо Бъроу, Джош Алън и Ламар Джаксън диктуват темпото в Американската конференция. Погледите са насочени и към младите, но вече утвърдени куотърбекове като Си Джей Страуд (Хюстън Тексънс), Дрейк Мей (Ню Инглънд Пейтриътс), Кейлъб Уилямс (Чикаго Беърс) и Джейдън Даниълс (Уошингтън Командърс), от които се очаква окончателно да поемат лидерството в своите франчайзи, превръщайки всеки уикенд в тактическо надиграване от най-високо ниво.

Световната карта на НФЛ: извън границите на САЩ

Глобалната програма на лигата, носеща името NFL International Games, продължава да чупи рекорди със спектакли извън пределите на Северна Америка. Откриването на сезона включва исторически мач в Мелбърн на легендарния “Мелбърн Крикет Граунд”, където Лос Анджелис Рамс се изправят срещу Сан Франциско, следван от визита на легендарния “Маракана” в Рио де Жанейро. През октомври щафетата се поема от Великобритания с две срещи на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” и една на “Уембли”, а в края на месеца Франция прави своя дебют на “Стад дьо Франс” в Париж. Ноември пък носи историческо първо гостуване на обновения “Сантяго Бернабеу” в Мадрид, преди европейската обиколка да приключи на “Алианц Арена” в Мюнхен. Последният международен мач от програмата на НФЛ ще бъде в Мексико Сити, където в края на ноември Минесота Вайкингс ще премери сили със Сан Франциско Фортинайнърс. Любопитно е, че в рамките на този сезон “найнърс” два пъти ще играят извън Америка - в петък рано сутрин наше време срещу Лос Анджелис Рамс в Мелбърн, а след това и в Мексико.

Нововъведения и промени в правилата

За новия сезон НФЛ въвежда няколко ключови корекции, целящи по-висока безопасност на състезателите и по-голяма прозрачност при отсъжданията на реферите. Първата голяма промяна е свързана със затягане на изискванията за началния удар, където са модифицирани позициите на играчите от посрещащата зона с цел ограничаване на тежките сблъсъци на висока скорост. Отборите вече имат право и да декларират опит за т.нар. “онсайд кик” по всяко време на срещата при спазване на новите тактически протоколи. Допълнително видео съдиите от централата вече могат директно да подпомагат реферите на терена при отстраняване на играч за грубо нарушение, дори такова да не е било първоначално маркирано на терена.

Букмейкър №1 на България подкрепя отговорната игра и напомня, че залозите са само за пълнолетни лица.