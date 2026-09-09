ЦСКА се връща у дома, "Българска армия" с разрешение за ползване

ДНСК издаде разрешение за ползване на реконструирания стадион "Българска армия". Така една от последните стъпки за завръщането на ЦСКА в неговия дом отпадна.

Сега остават още няколко спъпки, които няма как да бъдат пречка. Става въпрос за одобрение от БФС и УЕФА. Евроцентралата направи вече няколко проверки на място, за да се увери, че всичко е наред.

Стадионът все още не е отдаден за ползване от ЦСКА, уточниха от клуба в официалното си съобщение.

"Армейци, моментът, който поколения привърженици чакаха, вече е факт!

Стадион „Българска армия" официално получи необходимия Акт 16, с което съоръжението е въведено в експлоатация. Една от последните и най-важни стъпки по пътя към завръщането на ЦСКА в историческия му дом вече е направена.

Мечтата, за която червената общност чакаше толкова дълго, е все по-близо до реалността", обявиха от клуба в социалната мрежа фейсбук. Сега остава стадионът да бъде предоставен на ЦСКА за ползване. Амбицията на клуба е след предстоящата пауза за националните отбори „червените" най-накрая отново да стъпят на своя терен.

Твърдо ЦСКА ще приеме "Монако" от Лигата на конференциите на 15 октомври на своя стадион. По ирония на съдбата първият официален мач на "Армията" от първенството ще е срещу "Лудогорец". Срещу същия съперник бе и последният преди старта на реконструкцията. Тогава на 10 декември 2023 г. "червените" паднаха 0:1 от разградчани.