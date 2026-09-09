Феновете на "Локо" (Пд) гласуваха против Крушарски в анкета

От фенклуба на "Локо" (Пд) обявиха, че инициират отворена среща сред всички привърженици на "черно-белите". Тя ще се състои на 10 септември (четвъртък) от 18,30 часа на трибуна "Спортклуб" на стадион "Локомотив".

На срещата ще бъде обсъдено какви действия да бъдат предприети от феновете във връзка с управлението на "железничарите".

Както е известно, преди няколко дни от клуба на привържениците на "Локомотив" направиха допитване сред своите членове за това дали управлението на настоящия собственик Христо Крушарски трябва да приключи. Резултатите от анкетата, публикувани от фенклуба на "железничарите", показват, че всички от отговорилите са на мнение, че Крушарски трябва да напусне "Локомотив".

"Локомотивци,

Проведената анкета сред членовете на Фенклуб "Локомотив" (Пловдив) показа ясно и категорично какво е желанието на нашата общност.

Затова инициираме отворена среща за всички привърженици на "Локомотив", на която открито да обсъдим случващото се, да чуем мнението на всеки и да вземем решения за бъдещите ни действия.

Нека всеки локомотивец, който има позиция и отношение към бъдещето на клуба, бъде там", призоваха от фенклуба на "Локомотив".