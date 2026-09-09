Герой от САЩ'94 става учител по физическо в селско училище

Бронзовият медалист от САЩ'94 Бончо Генчев ще преподава физическо възпитание в Основното училище "Христо Смирненски" във великотърновското село Самоводене. Новината съобщиха на фейсбук страницата на училището. Легендата на „Етър" и родния футбол ще предава опита си на учениците, след няколко години начело на Зоналния съвет на БФС във Велико Търново. Пое поста след кончината на Трифон Иванов, а в края на 2025 г. бе наследен от бившия рефер Камен Алексиев.

„От тази учебна година часовете по физическо възпитание и спорт в нашето училище ще бъдат поверени на Бончо Генчев. Горди сме! Той ще има възможността да предаде на нашите ученици не само знанията си за футбола и спорта, но и опита, дисциплината, характера и ценностите, които стоят зад големите успехи. За нас е чест човек с такава история, опит и принос към българския спорт да бъде част от нашето училище. Добре дошъл, г-н Генчев! Нека заедно вдъхновим следващото поколение!", обявиха от ръководството на ОУ „Христо Смирненски".

Бончо Генчев е част от „златното" поколение на българския футбол – бронзов медалист от САЩ'94 и участник на Евро'96. През 1992 г. става първият българин във Висшата лига на Англия, шампион с „Етър" и голмайстор на страната с ЦСКА.