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Обжалват пак наказанието за треньора на Лукас Петков

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Винсент Вагнер Снимка: Ройтерс

Германският "Елверсберг", за който играе българският национал Лукас Петков, обжалва за втори път наказанието на треньора си Винсент Вагнер преди домакинството в неделя срещу шампиона "Байерн" (Мюнхен). Наставникът беше изгонен при победата с 4:3 срещу "Борусия" (Мьонхенгладбах) заради реакция срещу съдийско решение.

Първото обжалване на клуба беше отхвърлено, а с подаването на втората жалба предстои устно изслушване в петък. "Елверсберг" започна силно дебютния си сезон в Бундеслигата с две победи и заема четвърто място в класирането с 6 точки.

Винсент Вагнер Снимка: Ройтерс

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