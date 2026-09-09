Обжалват пак наказанието за треньора на Лукас Петков

Германският "Елверсберг", за който играе българският национал Лукас Петков, обжалва за втори път наказанието на треньора си Винсент Вагнер преди домакинството в неделя срещу шампиона "Байерн" (Мюнхен). Наставникът беше изгонен при победата с 4:3 срещу "Борусия" (Мьонхенгладбах) заради реакция срещу съдийско решение.

Първото обжалване на клуба беше отхвърлено, а с подаването на втората жалба предстои устно изслушване в петък. "Елверсберг" започна силно дебютния си сезон в Бундеслигата с две победи и заема четвърто място в класирането с 6 точки.