"Левски" - ЦСКА 0:0 в спор за суперкупата на България, "сините" натискат (На живо)

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"Левски" и ЦСКА играят при резултат 0:0 в спора за суперкупата на страната.

Първият точен удар дойде в 6-ата мин. Сержиньо шутира от над 30 метра от пряк свободен удар, но той попадна право в Лапоухов.

120 секунди по-късно "сините" отново застрашиха ЦСКА. Евертон Бала проби по крилото, навлезе навътре и бомбен шут стреля към стража на "червените". Беларуският вратар изби в корнер.

ЦСКА отговори с удар на Макс Ебонг в 10-ата мин, но той излетя много над вратата на Вуцов.

В ответната атака "Левски" отново създаде положение и се стигна до корнер. След него Марко Груич се извиси над отбраната на "червените" и стреля, но вратарят на ЦСКА отново спаси.

В 16-ата мин капитанът на "Левски" Кристиан Димитров сбърка и топката му бе отнета от Йоанис Писан. Нападателят на "червените" напредна и стреля извън наказателното поле, но Вуцов парира без проблем.

След нов корнер на "Левски" в 18-ата мин Марко Груич отново надскочи всички в ЦСКА. Ударът с глава на сръбския халф обаче отново бе отразен от стража на вечния съперник.

За 3-и път до 23-ата мин Груич се измъкна от защитата на ЦСКА след статично положение. След пряк свободен удар Сержиньо намери колегата си в халфовата линия, но и този опит на полузащитника на "сините" се оказа неуспешен - ударът му с глава прелетя покрай вратата на ЦСКА.

"Сините" влизат в двубоя като шампиони. А "червените" като носители на националния трофей. Главен съдия е Геро Писков. На стадиона е и президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо.

Мачът ще е последен за Христо Янев като треньор на "червените". Вчера предводителят на ЦСКА заяви, че напусна отбора заради войната, която се води срещу него.

Христо Янев за последен път изведе ЦСКА. След двубоя треньорът напуска. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

За последно двата тима играха за суперкупата преди точно 20 г., когато "армейците" печелят след дузпи.

В историята на турнира ЦСКА има 4 суперкупи на България. "Левски" е с 3.

Двубоят между "сини" и "червени" постави рекорд по посещаемост в турнира. Досега никога в историята на битката за трофея не е имало над 26 хил. души, колкото са на "Васил Левски".

Иначе за реда на дербито се грижат около 1700 униформени.

Ето съставите на двата отбора:

"Левски": 92. Светослав Вуцов - 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 4. Кристиан Макун,3. Майкон - 18. Гашпер Търдин, 8. Марко Груич - 11. Армстронг Око-Флекс, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала - 7. Рейналдо

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - 14. Теодор Иванов (К), 5. Жан-Филип Гбамин, 4. Диниш Алмейда - 2. Пастор, 99. Джеймс Ето'О, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 17. Анхело Мартино - 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас