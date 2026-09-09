Белчо Горанов представи проекта Be Fair в Перник

Генералният секретар на Българската федерация по борба Белчо Горанов представи днес в Перник проекта си Be Fair, който е подкрепен от Международната федерация по борба (UWW). Горанов запозна младите борци от клуб „Миньор" (Перник) със същността на Be Fair. На презентацията присъства лично и президентът на клуба Иво Ангелов, световен и европейски шампион по класическа борба.

„Be Fair призовава за спазване, както на спортните правила, така и тези които касаят поведението извън тепиха, като спазване на етични правила, почтеност, антидопинговите правила, и комуникацията в социалните мрежи, заяви Горанов пред младите таланти. Той също така ги насърчи да тренират усърдно и да са всеотдайни, защото борбата е спорт, който калява волята и учи на дисциплина. Проектът Be Fair е насочен към състезатели от подрастващи до ветерани, както и към треньорите и длъжностните лица. Стартът на проекта Be Fair бе даде от Горанов в края на май т.г. в Казанлък.