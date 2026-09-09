Баснословните 2,4 млрд. евро делят отборите в Шампионската лига

Европейската футболна централа (УЕФА) ще разпредели около 2,4 милиарда евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира, съобщава АФП, позовавайки се на документите на централата, предава БТА.

В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро.

В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе 2,1 милиона евро, а равенството - 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осминафиналите, си гарантират по още 11 милиона евро, премиите нарастват до 12,5 милиона за четвъртфиналите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампионът взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро.

Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните десет години и други критерии.

Като цяло победителят в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.