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78-годишният Адвокаат преподписа с Кюрасао

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Дик Адвокаат Снимка: instagram.com/thebluewaveffk/

Селекционерът на националния отбор на Кюрасао Дик Адвокаат подписа нов договор до юли 2027-а година, обяви днес футболната федерация на малката карибска страна.

78-годишният нидерландец (на 27 септември ще стане на 79) я изведе Кюрасао до историческото класиране за световно, след което се оттегли при неуредици и лични проблеми, но след това се върна през май, замествайки Фред Рутен.

Кюрасао завърши на последно място в Група Е на мондиала в Северна Америка, спечелвайки точка, когато завърши наравно 0:0 с Еквадор на 21 юни.

Треньорът скоро ще обяви състава си за предстоящите мачове от Лигата на нациите на КОНКАКАФ срещу Коста Рика, Никарагуа и Тринидад и Тобаго.

Дик Адвокаат Снимка: instagram.com/thebluewaveffk/

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