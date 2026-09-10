Камата в Бургас заради филма и детския турнир "Христо Стоичков - Пътят към звездите"

Христо Стоичков пак е в Бургас. Поводите са два и са повече от приятни и вълнуващи. Първият е пълнометражният филм, посветен на неговия път към световните футболни върхове, който втора седмица се снима на стадион “Лазур”, а в петък ще се премести и в стария град на Несебър.

Както “24 часа”, първи информира в продукцията участват звездните холивудски актьори Джеймс Франко, който ще влезе в ролята на незабравимия треньор на “Барселона” Йохан Кройф, и Джим Кавийзъл, който ще се превъплъти във футболния агент на Стоичков Хосе Мария Мингея. Новината за познатия от “Страстите Христови” на Мел Гибсън бе официално потвърдена и от организаторите.

В петък на площад “Тройката” в Бургас пък ще бъде даден стартът на четвъртото поредно издание на детския футболен турнир “Христо Стоичков - Пътят към звездите”. Тазгодишното издание е залегнало и в официалния спортен календар на община Бургас. На едно място ще се съберат млади таланти от града. Ще ритат 60 деца. Осигурени са атрактивни награди. Многобройните почитатели на носителя на “Златната топка” на всякаква възраст ще имат шанса да се снимат с Камата и да получат автографи.

По организацията на спортното събитие изключителна помощ оказва и бившият футболист на “Черноморец” и “Несебър” Весислав Илчев, който е от най-доверените хора на Стоичков в Бургас и региона.

Да се види със своя съотборник в националния отбор на площад “Тройката”, ще бъде и Златко Янков, както и бившият президент на славния “Нефтохимик” Христо Порточанов, с когото Камата има дългогодишно приятелство.

Финалът на турнира “Христо Стоичков - Пътят към звездите” ще бъде около 15 часа, след което ще се проведе и официалната церемония по награждаване на децата участници.