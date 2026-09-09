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България поведе уверено 2:0 срещу Северна Македония при старта на европейското в София (снимки)

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Снимки: Георги Кюрпанов

Възвърналите си народната любов с второто място на световното първенство във Филипините миналата година волейболни национални стартираха на домашното европейско първенство (съдомакини сме заедно с Италия, Финландия и Румъния) чрез зала "Арена София".

Пред погледа на президента Илияна Йотова и над 10 000 френетични фенове избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини играят със Северна Македония в откриващата среща от групата.

Италианецът започна със състав Симеон Николов (разпределител), Александър Николов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - (Жасмин Величков-либеро).

Гостите поведоха в началото, но при 4:5 при серия от сервис на Мони Николов с 3 аса тимът ни дръпна с 8:5.  След леко приближаване на съперника нашите отново развиха аванса си и стигнаха до убедителното 25:17.

Вторият гейм вървеше равностойно до 18:18. Тогава на сервис застана Алекс Николов и бомбите му доведоха до 24:18, за да последва 25:19 и 2:0.

В петък нашите момчета играят с Португалия, а в събота срещат Украйна. На 14 и 16 септември са двубоите с Израел и актуалния европейски първенец Полша. Всичките ни срещи са от 19 ч.

Снимки: Георги Кюрпанов
Президентът на БОК Весела Лечева, спортният министър Енчо Керязов, шефът на федерацията по волейбол Любо Ганев, президентът на България Илияна Йотова и легендата Теодор Салпаров слушат химна.
Снимки: Георги Кюрпанов
Президентът на БОК Весела Лечева, спортният министър Енчо Керязов, шефът на федерацията по волейбол Любо Ганев, президентът на България Илияна Йотова и легендата Теодор Салпаров слушат химна.
Снимки: Георги Кюрпанов
Президентът на БОК Весела Лечева, спортният министър Енчо Керязов, шефът на федерацията по волейбол Любо Ганев, президентът на България Илияна Йотова и легендата Теодор Салпаров слушат химна.

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