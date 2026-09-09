ЦСКА 1948 взе ляв бек от Бразилия

Вицешампионът на България по футбол ЦСКА 1948 представи ново попълнение от Бразилия и това е 28-годишният ляв защитник Емерсон Барбоса.

Роденият в Какоал юноша на "Сантос" пристига в София от бразилския футболист "Гуарани" (Кампиняс), състезаващ се в серия С (трета лига) в страната, за да подсили левия фланг на тима от Бистрица.

„Висок 1,81 м., бърз, агресивен и с отличен ляв крак, Емерсон ще внесе още динамика, вариативност и южноамериканска класа в ЦСКА 1948. Пожелаваме му много успехи, силни мачове и победи!", написаха още от клуба, който играе мачовете си в село Бистрица.

Емерсон Барбоса има дълга кариера в бразилския футбол, основно в дивизиите Серия В, Серия С и Серия D, както и в щатските първенства. Юноша е на легендарния клуб "Сантос", след което играе последователно за втория отбор на гранда, "Тупи", КРАК, "Витория" (Капишоаба), "Феровиарио", "Поусо Алегре", "Томбензе" преди да отиде в "Гуарани Кампиняс" от щата Сао Пауло през август 2024-а.