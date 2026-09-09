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Мони Николов: Винаги се надяваш на такъв старт

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Мони Николов Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Мони Николов коментира категоричната победа с 3:0 срещу Северна Македония в първия мач от груповата фаза на Евро 2026 в София. 

"Важно беше да победим и то чисто. Стана бързо, чака ни много дълъг турнир. Радвам се за феновете, които дойдоха. Винаги се надяваш на такъв старт. Дано взема този начален удар и в следващите ни мачове (направи 7 аса).

Радвам се, че Денислав Бърдаров е на ниво. По този начин противникът не знае какво да очаква от нас в атака. Дано покажем по-добра игра в следващия мач. По-тежките двубои по статистика са в края. Дано вземем повече точки срещу Израел и Португалия. Очаквахме да бъде шумно. Седалките са пълни. Радостен съм да видя феновете, надявам се да ги видя пак", заяви 19-годишният Николов след двубоя.

Мони Николов

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