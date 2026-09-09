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Янев за последно като треньор на ЦСКА: Показахме на цяла България, че "Левски" не е страшилище

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Христо Янев е вдигнат на ръце от играчи на ЦСКА. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

"Вие (визира медиите) направихте "Левски" да изглежда страшилище. "Сините" започва полека-лека да се пука".

Това каза за последен път като треньор на ЦСКА Христо Янев. В последния си мач начело на "червените" воденият от него тим спечели суперкупата на България след успех 4:2 над вечния съперник.

Самият Янев вчера обяви, че подава оставка след срещата на "Васил Левски". А днес отказа да говори по тази тема.

"ЦСКА играе хубав футбол и ви го казвам напълно сериозно. Колко отбора в България може да вкарат такива голове като нашите с "Макаби", "Ботев", Лудогорец". Създава се мнение, че ЦСКА не играе хубав футбол, а това не е така – ЦСКА играе хубав футбол. Върнете си тези голове, трябва малко повече търпение и вяра и да се разбере, че този отбор трябва да се подкрепя", каза още Янев.

Христо Янев е вдигнат на ръце от играчи на ЦСКА. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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