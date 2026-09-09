Треньорът на "Левски" Веласкес: Допуснахме много грешки, разочарован съм, извинявам се

Треньорът на шампиона "Левски" Хулио Веласкес призна, че тимът му е допуснал много грешки, които са довели до загубата 2:4 от ЦСКА в спора за суперкупата България.

Поражението е едва второ за "сините" от началото на кампанията във всички турнири. Веласкес поздрави съперника за победата и призна, че тотална отборът му е бил надигран през втората част.

"Имаше сериозни грешки и съм много разочарован. Не е честно спрямо феновете и се извинявам отново. Не става въпрос за умора, всичко е в главата. Можем да губим, но не и по този начин", каза испанският предводител на "сините".

Специалистът от Саламанка изтъкна, че през първата част неговият отбор е играл добре. Но през втората е бил коренно различен. И това е довело до резултата.

"Днес играхме два мача – преди почивката и след почивката. Отговорността за второто полувреме е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават този резултат и това представяне. Ако не играем на 100%, ще имаме проблеми. През второто полувреме колективното и индивидуалното представяне не трябваше да се случва. Второто полувреме бе жалко и ужасно. Не става дума за умора в никакъв случай", добави Веласкес.