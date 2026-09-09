ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Импресионизъм от Петя Денева в галерия “Нюанс”

Времето София 22° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23533927 www.24chasa.bg

Американец спря Димитър Кисимов на US Open

1484
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитър Кисимов

Димитър Кисимов отпадна в 1/8-финалите на откритото първенство на САЩ по тенис за юноши, след като отстъпи с 3:6, 3:6 срещу представителя на домакините Марсел Латак.

18-годишният българин допусна пробив в шестия гейм на първия сет, а Латак взе следващите си две подавания и приключи частта при 6:3. Във втория сет американецът проби Кисимов в първия, петия и деветия гейм, а нашият тенисист върна само един брейк.

По-рано на турнира Кисимов отстрани еквадореца Емилио Камачо и американеца Сафир Азам.

С Конър Дойг (Република Южна Африка) той спечели титлата при юношите на двойки на откритото първенство на Австралия през януари.

Димитър Кисимов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)