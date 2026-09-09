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Бленджини: Пред българска публика не е лесно да контролираш емоциите, но останахме концентрирани

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Селекционерът на волейболните национали Джанлоренцо Бленджини коментира победа с 3:0 Северна Македония в първи мач от груповата фаза на европейското в София.

"Има много хора в залата, играем у дома. Никога не е лесно да контролираш емоциите. Момчетата бяха подготвени. В някои трудни мигове задържахме нивото. Имаше моменти в първите два гейма, когато играехме точка за точка. Добре е, че запазихме концентрация. Намерихме положения, в които сервисът беше решаващ чрез Мони Николов, но и Алекс Николов имаше асове.

В защита също имаше добри ситуации. За да играеш добре, трябва да се представиш силно във всяка една фаза. Денислав Бърдаров е една от опциите, той върши важна работа. Това ни е опцията, както и тази пред Алекс, който е един от най-добрите нападатели в света. Може да се адаптира еднакво добре на всички позиции. Може да посрещаме в зона 4 и това е важно, за да сме постоянни. Разбира се, това много помага в атаката, но и след това", заяви Бленджини.

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