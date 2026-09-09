Рекордни над 14 часа тенис на един корт

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Най-голямата тенис арена в света - централният корт на US Open “Артър Аш”, стана мястото, където се изиграха рекордните над 14 часа за един ден.

Във вторник там се проведоха по 2 женски и мъжки мача, като всичките стигнаха до максималния възможен формат, съответно от 3 сета при дамите и 5 при джентълмените.

Програмата стартира в 11,30 ч с Арина Сабаленка (Беларус) - Линда Носкова (Чехия) 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7).

Последва епичният обрат на американеца Франсес Тиафо над сънародника му Алекс Микелсен с 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (6).

В третата среща на “Артър Аш” отново в домакинско дерби Джесика Пегула се справи също след изоставане с Ема Наваро 3:6, 6:4, 6:3.

За да дойде зрелището между Бен Шелтън и защитаващия трофея си от миналата година Карлос Алкарас. Представителят на домакините надви испанския ас след 6:7 (5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (7).

Последната точка стана факт в 3,34 часа след полунощ. Така бе поставен рекорд и за най-късно завършил мач от откритото първенство на САЩ по тенис.

4-те дуела продължиха съответно 14,04 ч, а чистото игрово време бе 13,07 ч.

