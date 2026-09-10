Алекс Николов: Гордея се, че съм българин и игра пред такава публика!

Топреализаторът на националния по волейбол Александър Николов коментира успеха с 3:0 пред родна публика срещу Северна Македония в дебютния двубой за България в груповата фаза на европейското първенство в София.

"Имах притеснения, които изчезнаха след първия съдийски сигнал. Радвам се за чистата победа. Дано проработи още повече тази схема. Ролята ми в отбора е, че добре си пасваме добре с Мони (брат му и разпределител на отбора Симеон Николов). Млади сме все още, ще видим. Това е първи мач за нас пред родна публика, имаше известна доза скованост. Очукахме залата и паркета. След първия гейм играхме по-отпуснато и вкарахме публиката в мача. Това беше важно. Надявам се всички, които изпълняваме сервис, да го подобрим. На тренировка ни се получава. Нямаме право на грешки, трябва да пазим същата игра, дори и да я подобрим. В следващия мач трябва да влезем със същата нагласа и жажда за победа.

До средата и на трите гейма играхме точка за точка. В края на частите превъзхождахме съперника, което говори и за класата ни. Радвам се. Аз съм перфекционист - не обичам да правя пет грешки от сервис или три пъти да ме хванат на блок. Това е нещо, върху което ще поработя да не се повтаря, но все пак е част от играта. В тази роля мога да съм малко по-толерантен към грешките и към блоковете, защото моята задача е да правя точки. Не ме е страх от това да правя грешки.

И футболните ми умения се получиха сякаш (спаси топка с крак). Стоичков не беше в залата, но беше на бенефиса на Теди Салпаров и се надявам да го е видял това. Със сигурност се радваме, че имаше много хора в ден през седмицата, като не беше и толкова късно, а имаше и мач за Суперкупата по футбол, което трябва да се отчете. Очакваме още повече хора в петък за мача с Португалия и се надявам да ги зарадваме, айде да не казвам с успех, а с хубави отигравания. Гордея съм, че съм българин, че съм част от отбора и, че играя пред такава публика. Нямам търпение за следващите мачове, но и искаме да не минава толкова бързо, тъй като това си е удоволствие", каза още по-големият от братята Николови.