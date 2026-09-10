ПСЖ започна защитата на титлата си с 6:1 (резултати и голмайстори от Шампионската лига)

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Ето всички резултати и голмайстори от мачовете от I кръг на Шампионската лига:

„Наполи" (Ит) - „Арсенал" (Анг) 0:1

Мартин Йодегор (75)

„Ливърпул"" (Анг) – „Атлетико" (М, Исп) 2:1

Доминик Собослай (41), Алексис Макалистър (50); Маркос Йоренте (17)

ПСЖ (Фр) - „Слован" (Слвк) 6:1

Дембеле (17, 23), Феран Торес (31, 47, 57), Фабин Руис (87); Сюлейман Камара (58)

„Спортинг" (Пор) - „Галатасарай" (Тур) 3:1

Жени Катамо (27), Луис Суарес (57-дузпа), Родриго Саласар (63); Гонсало Инасио (5-авгогол)

„Барселона" (Исп) - „Фейенорд" (Нид) 5:1

Рафиня (3, 57), Карим Адейеми (22), Ламин Ямал (77), Габриел Жезус (84); Свен Стейн (82)

„Щутгарт" (Гер) - „Викинг" (Нор) 3:1

Ермедин Демирович (20, 26, 32); Златко Трипич (22)