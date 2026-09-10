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Зверев - Хачанов е вторият 1/2-финал на US Open

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Александър Зверев Снимка: Ройтерс

Александър Зверев и Карен Хачанов ще спорят във втория полуфинал на откритото по тенис на САЩ.

Германецът се класира след убедителна победа 6:2, 7:5, 6:1 срещу Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия).

Така Зверев е единственият, достигнал до полуфиналите на всички четири турнира от "Големият шлем" тази година.

Хачанов стигна до топ 4 на US Open, след като съперникът му Александър Блокс (Белгия) се отказа поради контузии в третия сет при резултат 6:2, 7:5, 3:2 за руснака.

За място на финала един срещу друг ще се изправят и американците Франсес Тиафо и Бен Шелтън.

Александър Зверев Снимка: Ройтерс

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