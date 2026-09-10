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https://www.24chasa.bg/sport/article/23534937 www.24chasa.bg

Ямал стана най-младият капитан в историята на "Барса"

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Ламин Ямал с лентата Снимка: Ройтерс

Ламин Ямал стана най-младият капитан в историята на „Барселона".

Снощи, когато бе на 19 години и 58 дни, световният и европейски шампион с Испания носи лентата 20-ина минути при погрома с 5:1 над гостуващия „Фейенорд" в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига в сряда вечер.

Титулярът Рафиня му я предаде, когато бе заменен в 71-вата минута на двубоя.

Предишният най-млад капитан на „Барселона" беше Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за купата на краля през 2010-а, когато беше на 20 години.

Ламин Ямал с лентата Снимка: Ройтерс

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