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Рекордните за Чикаго 63 хиляди дойдоха да видят Лео Меси, но вкара Левандовски

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Звездата на "Интер Маями" Лео Меси се опитва да вкара от фаул на "Чикаго Файър". Снимка Ройтерс

Лионел Меси се отчете с асистенция за изравнителния гол на "Интер Маями" при 1:1 като гост срещу "Чикаго Файър" пред рекордно голяма публика за домакинския отбор от първенството на МЛС лигата.

"Чикаго" поведе още в 10-ата минута с гол на Роберт Левандовски, който зарадва над 63 хиляди зрители по трибуните на "Солджър Фийлд", а двубоят беше най-посетеният в историята на клуба.

Бившият нападател на "Байерн" и "Барселона" отбеляза по акробатичен начин попадението, с което даде преднина на тима си.

След почивката друг звезден играч от европейските първенства - Каземиро, отбеляза от корнер след центриране на Меси, за да изравни и да донесе точката на гостите от Маями.

Асистенцията е 13-а за аржентинеца през кампанията, а в допълнение към 18-те му попадения, това го превръща в първия футболист в историята на МЛС лигата с над 30 голови участия в три отделни сезона.

"Интер Маями", който е на второ място в Източната конференция, пропусна възможността да се доближи до лидера в класирането "Нешвил", който е с 53 точки - с 9 повече от тима на Меси. "Чикаго Файър" заема четвъртото място с 39 точки.

Звездата на "Интер Маями" Лео Меси се опитва да вкара от фаул на "Чикаго Файър". Снимка Ройтерс

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