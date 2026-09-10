Талант на "Байерн" подписа първи договор

"Байерн" награди талантливия си халф Тим Биндер с първи професионален договор до 2030 година, съобщиха от германския шампион.

Биндер премина в академията на "Байерн" от "Аугсбург" през 2019-а на 12-годишна възраст. Младежкият национал на Германия изкара целия предсезонен период с първия тим и игра в няколко контроли. Биндер има и 20 мача за втория тим на баварците със 7 гола.

"Тим има страхотен потенциал: бърз е с топката в крака и има чудесен характер", каза спортният директор на клуба Кристоф Фройнд. "Той наскоро показа таланта си в предсезонната подготовка с първия отбор. Тим е идеален пример за отлично развитие на играч от нашата школа. Той дойде при нас като много млад и постоянно се развива в отборите ни", добави шефът.

В момента 19-годишният Биндер лекува контузия.