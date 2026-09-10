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https://www.24chasa.bg/sport/article/23535305 www.24chasa.bg

Прокапа журналистическата ложа на "Камп ноу"

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"Камп ноу" ще бъде сероизно модернизиран. Снимка: сайт на "Барселона"

Проливен дъжд, който съпътстваше началото на мача от първия кръг на Шампионската лига между "Барселона" и "Фейенорд" (5:1), наруши работата на журналистите на "Камп ноу". Дъждът се изливаше като из ведро върху банките, въпреки наличието на покрив на стадиона, който в момента все още се ремонтира.

Поставянето на новата козирка ще започне през юни 2027 г. и ще продължи приблизително пет месеца. 

"Харесва ми това, което виждам, но виждам и ситуации, които трябва да подобрим. Най-важното нещо, както казах, са тренировките. Защото там се подобряваш. След това стигаш до мачовете, анализираш ги и се опитваш да се представиш още по-добре", доволен бе след мача треньорът на каталунците Ханзи Флик.

"Камп ноу" ще бъде сероизно модернизиран. Снимка: сайт на "Барселона"
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