Пускат още 4500 билета за 3 български мача на европейското в София

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За следващите три мача на националния отбор на България по волейбол на европейското за мъже в София ще бъдат пуснати приблизително по 1500 допълнителни билета за всяка среща, обявиха организаторите.

Това са места, които първоначално са били предвидени за участващите отбори, но вече са освободени и достъпни за българските фенове.

Следващиятмач на отбора на Джанлоренцо Бленджини е утре срещу тима на Португалия. В събота България играе срещу Украйна. Третият мач от серията е срещу тима на Израел в понеделник.

Билетите за двубоя срещу фаворита в групата Полша, който е и действащ европейски шампион и срещата е в сряда, са разпродадени отдавна.

Всичките ни мачове са от 19 ч.