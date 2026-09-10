"Левски" пусна пакетни билети за Лига Европа, носят 20% намаление

От "Левски" обявиха, че от днес започва предварителната продажба на пакетни билети за всички домакински мачове на отбора от груповата фаза на Лига Европа. При обща покупка на 4 пропуска ще се ползва 20% отстъпка.

"Левскари,

Дългоочакваният миг дойде. След толкова много години „Левски" отново е в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа. Всичко това постигнахме благодарение на невероятните изяви на треньорският щаб и футболистите, но и на вас - феновете. Знаем колко много иска всеки да бъде на стадиона в четирите ни битки в Лига Европа, защото тези мачове се запечатват в историята, в тези мачове се запалва пламъка на левскарството в децата и се помнят до живот.

Точно затова, в унисон с практиките на големите европейски отбори, сме измислили начин как всеки един от вас, който е давал мило и драго през годините и е подкрепял „Левски" в студ и пек, да има осигурено място на стадиона във всеки един двубой. От 10 септември, четвъртък, стартира продажбата на пакетни билети за 4-те европейски мача в основната фаза на Лига Европа. Със закупуването на такъв не само ще избегнете истерията, която очакваме да настъпи на мача с „Милан", а и ще осигурите мястото за всичките 4 двубоя, при това на по-ниска цена, отколкото бихте платили за единични билети. Всеки един от двубоите ще има различна единична цена, а намалението при покупка на пакетен пропуск за 4-те двубоя е в размер на 20% – доста по-голямо, отколкото е стандартната практика в Европа, защото вие го заслужавате!

Първи приоритет ще получат притежателите на сезонни абонаментни карти. Притежателите на абонаментни карти вече получават линк към своя пакетен билет на имейла, регистриран в store.levski.bg и съответно ще може да закупи билета си. Срокът за това е до 9:00 часа на 12 септември.

За всички, които не са регистрирали своя имейл, ще бъде отворена каса на Eventim, разположена срещу Сектор „А" на стадион „Георги Аспарухов".

Работно време на касата:

• 10 септември: 12:00 – 19:14 часа

• 11 септември: 10:00 -19:14 часа

На касата ще можете да закупите своя пакетен билет единствено срещу представяне на валидна абонаментна карта за сезон 26/27.

Линкът ще бъде активен до 12 септември в 09:00 часа.

След изтичането на този срок всички останали свободни места ще бъдат предоставени на притежателите на Златни карти. Срокът е на 12 септември от 10:00 до 15:00 часа.

Цени на пакетните билети за четирите домакинства:

СЕКТОР „А":

Ложи 3, 4, 5, 6, 7 – 310 евро

Блокове 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 190 евро

СЕКТОР „В":

Блокове 29,30, 31 и 32 – 190 евро

Блок: 28 – 160 евро

СЕКТОР „Б":

Блокове: 16,17, 18, 25, 26 и 27 – 140 евро

Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 96 евро

СЕКТОР „Г":

Блокове: 43, 44 и 45 – 140 евро

Блокове: 39, 40, 41 и 42 – 96 евро

ВАЖНО! Описаният период е единственият, в който ще можете да закупите пакетни билети за четирите мача. След този период ще бъде възможно закупуване само на единични пропуски на регулярна цена и само в случай, че не са изчерпани при предварителната продажба на пакетни билети. Също така приоритет при закупуването на билети ще има за притежалите на абонаментни и членски карти само при пакетните билети. Останалите незакупени места ще бъдат пуснати под формата на свободна продажба, като това ще важи и за четирите европейски двубоя.

В 16:00 часа на 12 септември всички останали места ще бъдат пуснати под формата на пакетни билети за свободна продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата на Сектор А на стадион „Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim и онлайн!

За удобство на всички наши привърженици пакетните билети за свободно продажба ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите на стадион „Георги Аспарухов".

Тяхната продажба ще продължи до 9:00 часа на 15 септември.

При наличие на непродадени места, те ще бъдат пуснати в продажба под формата на единични билети само за мача със „Залцбург".

Цени на билетите за мача със „Залцбург":

„СЕКТОР „А":

Блокове 3, 4, 5, 6, 7 – 75 евро

Блокове 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 45 евро

СЕКТОР „В":

Блокове 29,30, 31 и 32 – 45 евро

Блок: 28 – 37 евро

СЕКТОР „Б":

Блокове: 16,17, 18, 25, 26 и 27 – 38 евро

Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 28 евро

СЕКТОР „Г":

Блокове: 43, 44 и 45 – 38 евро

Блокове: 39, 40, 41 и 42 – 28евро

Вашата лоялност е това, което в най-голяма степен спаси „Левски" и го изведе на друго ниво. Нуждаем се от вашата подкрепа, защото когато сме заедно София се превръща в един от най-трудните за гостуване градове. Нека покажем на цяла Европа какво се случва, когато „синият" лъв изреве мощно.

Да напълним стадион „Васил Левски" до дупка и да направим „синята" есен такава, че да я помним и след десетки години", написаха от "Герена".