ЦСКА обяви заместника на Христо Янев

ЦСКА избра заместника на Христо Янев. "Червените" ще бъде воден от Даниел Моралес. Бившият наставник на ЦСКА Янев, който вчера спечели суперкупата с тима, остава на работа в клуба. Това обявиха от "армейците".

"Ръководството на ЦСКА проведе разговор с Христо Янев и му предложи да преосмисли оттеглянето си.

Той потвърди вече взетото решение с мотива, че преди всичко е личност, която държи на думата си. Янев смята, че ситуацията няма да се промени и напрежението около него и отбора няма да се нормализира. Той потвърди желанието си за обединение на цялата армейска общност.

Христо Янев прие предложението на ръководството на ЦСКА да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за бъдещето развитие на армейския тим. След заслужена кратка почивка ще бъде уточнена точната му позиция.

Представителният отбор на ЦСКА временно ще бъде воден от Даниел Моралес, който е част от клуба ни, до избирането на постоянен старши треньор.

Армейци,

В заключение държим да повторим посланието ни от знаменития за всички червени сърца вчерашен ден, в който освен победата на терена, сбъднахме и дългогодишната ни мечта за „Българска армия": ЦСКА е силен, когато е обединен!

Всички ние, всеки ден, водим битка за любимия клуб и се нуждаем от подкрепата и вярата на цялата ни велика общност!", написаха от ЦСКА